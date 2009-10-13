В Казахстане цены на реализованную сельхозпродукцию снизились
09:57, 13 октября 2009Агро
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За 9 месяцев на 2,3%
В сентябре т.г. по сравнению с декабрем 2008 г. продукция растениеводства в Казахстане стала дешевле на 2,2%, животноводства – на 2,4%. Об этом сообщили в Агентстве РК по статистике, сообщает АПК-Информ.
Цены на яйца снизились на 20,8%, молоко сырое - на 14,6%. Мясо крупного рогатого скота подорожало на 6%, птицы - на 5%, свиней - на 4,7%, овец - на 3%.
Цены на пшеницу уменьшились на 4,5%, ячмень - на 2,6%. Прирост цен на рис составил 18,4%, рожь - 14,3%, гречиху - 10%, овес - 5,1%.
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