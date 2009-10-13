Согласно данным агентства OilWorld, в текущем сезоне Индия значительно увеличила импорт растительных масел и, в частности, пальмового масла. Так, по официальным данным, за период с октября по сентябрь Индия закупила на внешних рынках 4,5 млн. тонн пальмового масла, что на 37% превышает объем импорта за прошлый сезон. Что касается соевого масла, то импорт данного продукта в Индию за указанный период составил 950 тыс. тонн (на 230 тыс. тонн больше чем в прошлом маркетинговом году), сообщает АПК-Информ.

Наиболее ощутимо увеличился импорт подсолнечного масла - в текущем сезоне Индия импортировала 541 тыс. тонн данного продукта против всего 5 тыс. тонн в 2007/08 МГ.

Эксперты прогнозируют, что в следующем сезоне Индия увеличит импорт растительных масел в связи со снижением внутреннего производства масличных культур и стабильным ростом потребления основных видов растительных масел.