Колумбия наращивает производство пальмового масла

Согласно прогнозам экспертов, Южная Америка со временем может стать еще одним крупным производителем пальмового масла. В частности, Колумбия, климат которой является наиболее приемлемым для выращивания масличной пальмы, увеличивает объемы производства пальмового масла, сообщает АПК-Информ.

Согласно официальным данным, в текущем году производство колумбийского пальмового масла составит 760 тыс. тонн, а в 2010-м - 800-850 тыс. тонн. Стоит отметить, что Колумбия экспортирует не более 10% от внутреннего производства пальмового масла. Большая часть производимого в стране пальмового масла идет на производство биодизеля (в Колумбии действует государственная программа по 5-летнему увеличению содержания биотоплива в общем объеме потребляемого моторного топлива).