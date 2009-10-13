Минсельхоз США улучшил прогноз урожая зерна в Украине в 2009 г.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в октябре улучшило прогноз урожая зерна в Украине и его экспорта в 2009/2010 маркетинговом году (МГ, июль 2009 г. - июнь 2010) на 0,5 млн. тонн по сравнению с сентябрьским прогнозом - соответственно, до 42,95 млн. тонн и 17,05 млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

Согласно обнародованной информации USDA, урожай пшеницы ожидается на уровне 20 млн. тонн против 25,9 млн. тонн в 2008 г., фуражного зерна - 22,95 млн. тонн против 26,22 млн. тонн.

По сравнению с прогнозом месячной давности, прогноз урожая фуражного зерна улучшен на 0,5 млн. тонн за счет кукурузы.

Американские эксперты повысили оценку экспорта зерна из Украины за счет уменьшения прогноза внутреннего потребления пшеницы на 0,5 млн. тонн - до 12,1 млн. тонн. По их мнению, экспорт пшеницы в этом МГ составит 8,5 млн. тонн, фуражного зерна - 9,02 млн. тонн, в том числе кукурузы - 3 млн. тонн.

Это ниже показателей экспорта зерна из Украины в прошлом маркетинговом году, по итогам которого экспорт пшеницы достиг 13,04 млн. тонн, фуражного зерна - 11,91 млн. тонн, в том числе кукурузы - 5,5 млн. тонн.

В целом USDA в октябре улучшил прогноз мирового экспорта пшеницы по сравнению с оценками предыдущего месяца - со 122,96 млн. тонн до 124,8 млн. тонн, но снизило прогноз экспорта фуражного зерна со 111,9 млн. тонн до 110,48 млн. тонн.

В прошлом году экспорт пшеницы, по данным американского министерства, составил 140,66 млн. тонн, фуражного зерна - 108 млн. тонн.

По данным Государственного комитета статистики, Украина в 2008 году собрала 53,3 млн. тонн зерна (в весе после доработки), что на 82% больше, чем в 2007 г.

Минагрополитики Украины в сентябре повысило прогноз урожая зерна в 2009 году с 42-43 млн. тонн до 45 млн. тонн.