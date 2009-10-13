«Укрзализныця» перевезла более 13 млн. тонн зерновых

За январь-сентябрь 2009 г. железной дорогой Украины перевезено 13,184 млн. тонн зерновых грузов, что почти на 3,5 млн. тонн больше запланированного (+35,4% к плану и +39,1% к соответствующему периоду 2008 г.). Об этом сообщило Управление взаимодействия со СМИ "Укрзализныци", сообщает АПК-Информ.

В том числе Донецкая железная дорога за 9 месяцев перевезла 787,8 тыс. тонн зерновых, что на 16,3% больше плана и на 64,3% больше прошлогодних показателей; Львовская - 643,2 тыс. тонн (+45,3% и +159% соответственно); Одесская - 2,895 млн. тонн (+58,4% и +15,5% соответственно); Южная - 4,3 млн. тонн (+11,2% и +44% соответственно); Юго-Западная - 2,903 млн. тонн зерновых (+107,1% и +80,3% соответственно); Приднепровская - 1,652 млн. тонн (+8,8 и +0,3% соответственно).

Основными видами перевозимых зерновых грузов остаются пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника. На сегодняшний день работа по перевозке зерновых продолжается.