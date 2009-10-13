Рост в агросекторе смягчит падение ВВП Украины в 2009 г.

Влияние позитивных тенденций в агропромышленном секторе смягчит падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2009 г., считает руководитель группы советников главы Национального банка Украины (НБУ) Валерий Литвицкий, сообщает АПК-Информ.

"Похоже, сельскохозяйственное производство останется единственной отраслью в этом году, динамика которой не выйдет из позитивной зоны. Еще в августе на этот счет были сомнения. Но уже в сентябре восходящий тренд вернулся, и по итогам января-сентября был зафиксирован рост на 3,3%. Это может быть дополнено другими позитивными макроиндикаторами", – сказал он 12 октября.

Советник главы НБУ отметил, что позитивный результат в сельском хозяйстве достигнут, несмотря на высокую базу сравнения.

По его мнению, в финальной части года динамика ВВП будет поддерживаться за счет эффекта базы сравнения и за счет вероятного сезонного оживлением в торговле.

При этом он подчеркнул, что сентябрьское оживление роста цен в промышленности позволяет предполагать повышение деловой активности в минувшем месяце, что улучшает перспективы замедления спада в экономике.

"Экономика в этом году не выйдет из рецессии, но падение будет явно меньшим, чем максимум в 1994 г. (падение – 22,9%). Спад будет в двухзначном измерении, но не будет значительно отличаться от отметки 12-13%", – резюмировал В.Литвицкий.