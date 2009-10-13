В Запорожской области сократилось поголовье КРС

В Запорожской области поголовье крупного рогатого скота за год сократилось на 5,7% - до 130,7 тысяч голов.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Запорожской области, по состоянию на 1 октября т.г., в хозяйствах всех форм собственности региона насчитывалось 130,7 тыс. голов КРС, что составляет 94,3% поголовья на соответствующую дату 2008 г.".

При этом, поголовье коров сократилось еще более существенно - на 8,9%, и на сегодняшний день, согласно официальным данным, составляет 64,3 тысяч голов - на 6 тыс. 280 коров меньше, чем на 1 октября 2008 г.

Столь резкое сокращение поголовья КРС в области специалисты поясняют ростом цен на корма, низкими закупочными ценами перерабатывающих предприятий, в частности производителей молочной продукции, и дефицитом в агросекторе оборотных средств, необходимых для содержания скота в зимний период.

Как сообщал УНИАН, проблема сокращения поголовья скота в агрохозяйствах всех форм собственности возникла в Запорожском области в 2003 г, когда (по данным пресс-службы облгосадминистрации - из-за дефицита кормов) численность поголовья КРС в регионе сократилась на 24,1%.

В конце сентября 2003 г. начальник главного управления экономики Запорожской облгосадминистрации Алла ИЗВЕКОВА охарактеризовала ситуацию в животноводстве региона как критическую. Последние 5 лет поголовье крупного рогатого скота в регионе сокращается ежегодно.