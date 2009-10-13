МинАП в этом году ожидает собрать 42,9-43 млн. т зерна

В Министерстве аграрной политики Украины ожидают урожай зерна по итогам 2009 г. на уровне 42,9-43 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Иван ДЕМЧАК сегодня во время заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

По его словам, текущий год – второй после прошлого по валовому сбору зерна.

«По состоянию на 12 октября 2009 г., обмолочено 90% площадей и намолочено 41,4 млн. тонн зерна», - сообщил И.ДЕМЧАК.

Он отметил, что потребность внутреннего потребления зерна в текущем маркетинговом году ожидается на уровне прошлого года и составляет 27,3 млн. тонн, в частности: на продовольственные потребности – 6,8 млн. т (пшеницы – 5,4 млн. т), на семена – 3,1 млн. т (пшеницы – 1,5 млн. т), на корм – 15 млн. т (пшеницы – 3,8 млн. т), непродовольственная переработка – 2 млн. т (пшеницы – 0,3 млн. т), потери оборота – 0,5 млн. т (пшеницы – 0,2 млн. т).

И.ДЕМЧАК также сообщил, что при полном обеспечении внутреннего потребления и формировании необходимых переходных запасов возможен экспорт зерновых культур в 2009/2010 МГ на уровне 16,7 млн. тонн. Прогноз экспорта зерновых по 2008/2009 МГ составляет 25 млн. тонн.

На конец 2009/2010 МГ (1 июля 2010 г.) переходные запасы зерна прогнозируются на уровне 6,6 млн. т, в том числе пшеницы – 3,4 млн. т., сказал И.ДЕМЧАК.

По его словам, валовой сбор пшеницы в текущем году составит 21,7 млн. т, ячменя – 13,7 млн. т, жита – 1 млн. т, гороха – 0,5 млн. т.

В 2009/2010 МГ ожидается экспорт пшеницы на уровне 10,7 млн. т, в том числе продовольственной - 2,5 млн. т; ячменя – 4,6 млн. т; кукурузы – в рамках 1,5 млн. т.

Также он сообщил, что «завершился посев озимых культур…". "Ожидаем в текущем году посев озимых в рамках на 300-400 га больше, чем в прошлом году», - сказал И.ДЕМЧАК.

Справка УНИАН. В 2008 году аграрии Украины собрали 53,3 млн. тонн зерна, что на 81,8% или 24 млн. тонн, больше, чем в 2007 году. Средняя урожайность зерновых в 2008 году составила 34,7 ц/га против 21,8 ц/га в 2007 году.