МинАПК: Взошло только 55% посевов озимых

В Министерстве аграрной политики Украины ожидают сложную ситуацию со всходами озимых зерновых. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК сегодня во время заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений

Как передает корреспондент УНИАН, И.ДЕМЧАК отметил, что по состоянию на 8 октября т.г. на полях взошло 55% посевов озимых.

«Сейчас идут дожди, но ситуация очень сложная», - отметил он.

По его словам, в Винницкой области взошло 10% озимых, Житомирской – 42%, Запорожской – 40%, Львовской – 33%, Одесской – 44%, Тернопольской – 50%, в Хмельницкой – 25%.

Уже запланированы совещания с учеными и аграриями для поисков решений выхода из сложившейся ситуации, сообщил И.ДЕМЧАК.

Из тех зерновых, которые взошли, только приблизительно 30% в хорошем состоянии, 43% - в удовлетворительном состоянии и почти 27% - это слабые и прореженные всходы.

«Не лучшая ситуация с рапсом – 75% посевом взошло, 30% - в хорошем состоянии», - сообщил заместитель министра аграрной политики Украины.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики, посевная площадь под озимыми культурами в этом году составит порядка 9,1 млн. га.