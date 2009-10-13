РФ сформирует единую информационную систему АПК

Единая информационная система агропромышленного комплекса будет сформирована в России к маю следующего года, сообщает РИА Новости. Соответствующее поручение, как сообщила пресс-служба Кремля, дал правительству президент РФ Дмитрий Медведев по итогам совещания по АПК, которое состоялось 2 октября.

Система будет направлена на обеспечение сельхозпроизводителей, а также других участников агропродовольственного рынка "актуальной информацией об объемах производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, о спросе и предложении, о ценах и тенденциях их изменения".

Кроме того, президент поручил правительству совместно с Банком России разработать и представить к 15 января следующего года предложения по стимулированию кредитования коммерческими банками сельхозпроизводителей с учетом специфики сельскохозяйственного производства. Ответственными за выполнения поручения назначены премьер-министр РФ Владимир Путин и глава Центробанка Сергей Игнатьев.