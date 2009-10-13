Госкомзем: Бесплатные госакты на землю получили только 0,5%

В Украине бесплатные государственные акты на право собственности на землю получили 0,5% от обратившихся с заявлениями об их выдаче граждан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Согласно сообщению, по данным электронного реестра, по состоянию на 10 октября т.г. зарегистрировано 164 тыс. заявлений граждан на бесплатную выдачу госактов, а выдано только 841 госакта.

“Результаты неутешительные, цифры мизерные”, - сказал глава Госкомзема Олег КУЛИНИЧ.

Он добавил, что в большинстве главных управлений Госкомзема работа по бесплатному оформлению и выдаче госактов на право собственности на землю ведется неэффективно.

За неудовлетворительную работу уволены начальники Николаевского регионального филиала Центра ГЗК, Севастопольского городского филиала и начальники управлений Госкомзема в Новокаховском, Новотроицком, Великоалександровском, Цюрупинском и Нововоронцовском районах Херсонской области.

Кроме того, выговоры получили начальник Главного управления Госкомзема в Винницкой, Львовской, Днепропетровской областях, начальники Львовского, Днепропетровского региональных филиалов Центра ГЗК, директора Львовского и Днепропетровского институтов землеустройства.

Глава Госкомзема дал этим регионам десять дней для улучшения ситуации по выполнению программы по бесплатному оформлению и выдаче госактов на право собственности на землю.

В пресс-службе сообщили, что 24 сентября т.г. в Госкомземе была создана рабочая группа по организации мониторинга выполнения постановления Кабмина №844.

Кабинет министров Украины своим постановлением №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» от 5 августа т.г. утвердил Порядок бесплатных оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки. Правительство выделяет на выдачу госактов 507 млн. грн.

При этом Госкомзем подтвердил реалистичность введения упрощенной процедуры выдачи гражданам актов на землю, согласно которой до конца текущего года планируется завершить выдачу госактов под строительство и обслуживание жилого дома и сооружений, под индивидуальное крестьянское хозяйство в пределах населенного пункта и садоводство.