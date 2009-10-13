Тернопольщина закончила сев озимых

В Тернопольской области завершили сев озимых.

Как сообщила корреспонденту УНИАН главный специалист отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Ольга СВИНАРИК, в целом в области посеяно 140,4 тыс. га озимых культур, что составляет 108% к прогнозу. Пшеницы, по данным управления, посеяно 128,4 тыс. га, ржи – 1,54 тыс. га, ячменя – 10,3 тыс. га. Также посеяли 148 га тритекале (гибрида пшеницы и ржи).

О.СВИНАРИК также отметила, что в текущем году сложились неблагоприятные погодные условия для посева озимых, в связи с чем посевная затянулась во времени. “Оптимальные сроки посева озимых у нас в области заканчиваются 25 сентября. Однако земля была очень сухая. Поэтому одни сеяли, другие же на свой страх и риск откладывали, ожидая дождей”, – пояснила она.