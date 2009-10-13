Artyomovsk Winery удостоен золотой медали конкурса им.Голицына

Артемовский завод шампанских вин (Artyomovsk Winery) получил золотую медаль II Международного конкурса вин им. Л. С. Голицына "Новый Свет - 2009".

Как сообщила пресс-служба завода, в нынешнем году в конкурсе, который проходил с 7 по 9 октября на базе ГП «Завод шампанских вин «Новый Свет» (АР Крым), приняли участие 30 предприятий из 15 стран. Свою продукцию презентовали заводы Украины, России, Беларуси, Латвии, Молдовы, Грузии, Франции, Испании, Италии, Германии, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии. Представлены были образцы 79 игристых вин высокого качества.

В состав жюри конкурса были включены высококвалифицированные специалисты и известные дегустаторы, среди них - президент Международного конкурса вин им. Л. С. Голицына Джон Умберто САЛЬВИ (Франция), помощник директора Международной организации винограда и вина (МОВВ) Ян ЖУБАН (Франция).

В этом году золотой медалью был награжден Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery за игристое вино «Krimart» розовое брют.

В пресс-службе напомнили, что Международный конкурс игристых вин имени Л.Голицына уже во второй раз приносит Artyomovsk Winery золотую медаль. В прошлом году Большой золотой медалью было отмечено игристое вино Krimart брют Zero.

Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery производит игристые вина исключительно традиционным бутылочным способом. На территории Украины представляет торговые марки: «Krimаrt», «Артемовское», «Крым». Экспортные поставки игристого от Артемовского завода шампанских вин охватывают более двадцати стран мира.