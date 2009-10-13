В Харьковской обл. уже собрано 278,6 тыс. т сахарной свеклы

Агропромышленные предприятия Харьковской области собрали сахарную свеклу с 55% запланированной площади - 278,6 тыс. т.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По словам В.ЗВЕРЕВА, на сегодняшний день сельскохозяйственными предприятиями региона собрана сахарная свекла на пощади 13,6 тыс. га. Средняя урожайность - 205 ц/га.

Заместитель главы ОГА подчеркнул, что на сахарные заводы области вывезено более 240 тыс. т корнеплодов, из которых произведено 24,3 тыс. т сахара.