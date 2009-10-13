Украина отошла от переговоров по созданию зернового пула

Украина на сегодняшний день отошла от переговоров по созданию зернового пула между Россией, Украиной и Казахстаном, основными производителями зерна на постсоветском пространстве, за скорейшее создание которого эти три страны выступили в июне на Всемирном зерновом форуме, сообщил сегодня на пресс-конференции в РИА Новости глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Украина сейчас отошла от первоначальных намерений. Прекращает переговоры сейчас, то есть договора на эту тему не будет", - сказал он. По его словам, это произошло "под давлением Евросоюза". Создание такого пула позволило бы снизить волатильность мировых цен и усилить позиции трех стран на мировом рынке зерна.

При этом Злочевский отметил, что "идея о создании пула будет в любом случае жить", подчеркнув, что его создание обусловлено в частности тем фактом, что Россия, Украина и Казахстан помимо конкуренции на мировых рынках в целом жестко конкурируют друг с другом в "одном бассейне".

В то же время эксперт подчеркнул, что договариваться необходимо трем странам, добавив, что в дальнейшем уже можно расширять сотрудничество. "Без участия одной стороны договариваться невозможно. А потом по Причерноморскому пулу возможно присоединение потенциальных однородных экспортеров - это может быть Болгария, Венгрия, Румыния", - сказал он.

Между тем, Злочевский заметил, что такое решение Украины не избавляет ее от потерь в конкурентной борьбе с другими странами. В частности, по его данным, Украина, как, впрочем, и Россия, из-за конкуренции в причерноморском бассейне теряет почти 10 долларов на тонну экспортного зерна по отношению к американскому зерну.

На Всемирном зерновом форуме в июне министр сельского хозяйства Елена Скрынник выразила уверенность, что создание пула повысит конкурентоспособность зерна из трех стран. По ее словам, необходимо создать механизм совместного интернационального управления зерновыми запасами. Она также отмечала, что этот прецедент может стать первым шагом в формировании глобального фонда зерна, и прообразом системы управления резервами продовольствия.