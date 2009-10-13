ООН: Производство продовольствия придется увеличить на 70%

Потребуется увеличить производство продовольствия на 70% в предстоящие четыре десятилетия, чтобы обеспечить быстро растущее население Земли, численность которого достигнет 9,1 млрд человек /прирост на 2,3 млрд/.

С таким предупреждением выступил сегодня генеральный директор Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН /ФАО/ Жак Диуф на открытии двухдневного международного совещания экспертов на тему "Как прокормить население мира в 2050 году", созванного римской штаб-квартирой ФАО. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Задача борьбы с голодом осложняется не только ситуацией с климатическими изменениями на планете, которые, по мнению экспертов ФАО, могут сократить продовольственный потенциал в Африке на 30 проц и в других развивающихся регионах на 21 проц, но и проблемой распространения болезней растений и животных, отметил докладчик.

Одновременно этот сектор ощутит последствия сокращения рабочей силы на полях и плантациях, поскольку 600 млн человек, как ожидается, переедут из сельской местности в города, добавил Жак Диуф. На форуме указывается, что темпы урбанизации будут в ближайшее время ускоряться, и число горожан на Земле возрастет с нынешних 49 до 60 проц.