Мировые цены на зерно начнут расти в феврале-марте 2010 года

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский рассчитывает, что мировые цены на зерно, существенно упавшие в последнее время, начнут расти в феврале-марте 2010 года. "Рассчитываем, что ситуация начнет исправляться в феврале-марте, мировые цены начнут подрастать, и это будет улучшать экономику", - сказал он на пресс-конференции в РИА Новости во вторник. По его словам, за последнее время ситуация на мировом рынке зерна резко ухудшилась из-за существенного падения цен.

По прогнозу РЗС, в связи с этим объем спроса на мировом рынке зерна в текущем сельхозгоду снизится на 9 миллионов тонн, в том числе для российских поставщиков рынок сократится на 3-4 миллиона тонн. Ранее российские эксперты отмечали, что экспортные цены на российскую пшеницу в июле упали на 40% по сравнению с прошлым годом, и повышения цен в ближайшие месяцы не предвидится, поскольку предложение на мировом рынке зерна существенно превышает спрос.

По оценке Злочевского, экспортный потенциал российского зерна в текущем сельхозгоду составляет 16-20 миллионов тонн. Он отметил, что этот объем зерна необходимо вывезти, чтобы за счет избыточного предложения не выросло давление на внутренний рынок, что, в свою очередь, может привести к серьезному падению цен в России.

Он напомнил, что на сегодняшний день уже в ряде регионов, в первую очередь в Центральном федеральном округе, не хватает мощностей для хранения зерна. Между тем, по словам Злочевского, заложен неплохой фундамент под урожай будущего года - больше посеяно озимых и поднято зяби по сравнению с прошлым годом на текущий период. По его оценке, озимый сев будет проведен на площади 18 миллионов гектаров, зяби вспахано на 2 миллиона гектаров больше, чем в прошлом году. При этом Злочевский высказался за расширение инструментов поддержки отрасли со стороны государства.

По прогнозу РЗС, урожай зерна в РФ в текущем году может составить 93 миллиона тонн. Такой же прогноз дает Минсельхоз РФ. В 2008 году Россия собрала 108,1 миллиона тонн зерна.