В Запорожской обл. собрано на 22% меньше зерновых

В Запорожской области собрано на 22,3% меньше зерновых и на 34,6% меньше картофеля, чем в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в главном управлении статистики в Запорожской области, по состоянию на 1 октября в регионе собрано 21 млн. 259,5 тыс. центнеров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 77,7% соответствующего показателя прошлого года, картофеля собрано 1 млн. 990 тыс. центнеров - 65,4% собранного на 1 октября в 2008 году.

В то же время, согласно официальным данным, в 2009 году в Запорожской области собрано существенно больше овощей, выращиваемых в открытом грунте (2 млн. 180,6 тыс. центнеров, что на 12% выше показателя 2008 года) и значительно больший урожай подсолнечника (2 млн. 989,7 тыс. центнеров - на 37,8% выше показателя 2008 года).