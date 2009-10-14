В ЕС повышена оценка производства рапса в 2009/10 МГ

Госагентство Eurostat повысило свою оценку производства рапса в странах ЕС в текущем сезоне - до 21,1 млн. тонн, что на 0,3 млн. тонн выше предыдущей оценки и на 2,2 млн. тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году. В частности, были повышены оценки производства рапса в Германии - до 6,31 млн. тонн и Франции - 5, 62 млн. тонн. Что касается Великобритании, то, несмотря на неблагоприятные погодные условия, урожай рапса в этой стране превысил все прогнозы и снова был пересмотрен в сторону повышения - до 1,94 млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

При этом по данным агентства, средняя урожайность рапса в ЕС-27 в текущем году составила 3,29 т/га, что на 8% превышает аналогичный показатель в прошлом году. Наиболее высокий показатель урожайности рапса в текущем году наблюдался в Германии - в среднем - 4,29 т/га.