Алжир отменил тендер по закупке европейской пшеницы

По сообщению участников рынка, госагент зернового рынка Алжира - компания OAIC - отменила объявленный ранее тендер по закупке 50 тыс. тонн европейской мягкой пшеницы. В рамках тендера были поданы заявки от нескольких международных компаний по поставкам зерна из Франции и Германии, однако госагент отклонил все поданные заявки без объяснения причин. Трейлеры предполагают, что алжирская госкомпания рассчитывала на более низкие цены в предложениях на поставку зерна, сообщает АПК-Информ.

На следующей неделе Алжир повторно проведет тендер по закупке европейской пшеницы.