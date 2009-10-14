В России планируют собрать около 93 млн. тонн зерна

Российские хлеборобы планируют в текущем году собрать около 93 млн. тонн зерна. Об этом сообщил 13 октября президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский, заметив, что цифра может колебаться в зависимости от погодных условий.

"Часть зерна может просто уйти под снег, если не успеем взять с полей", - заметил он, пояснив, что больше всего опасений в этом плане вызывает Сибирский регион, где синоптики предсказывают скорое понижение температур. Он напомнил, что сев в текущем году проходил, опять же по причине погоды, довольно поздно, поэтому урожай т.г. можно назвать поздним.

По его словам, урожай прошлого года был еще более обильным - 108 млн. тонн. Тогда, в отличие от нынешнего сезона, аграриям не мешала засуха. Этот уровень собранного урожая А.Злочевский назвал рекордным за всю историю России, но и нынешний прогнозируемый объем сбора злаков, подчеркнул эксперт, "гарантирует обеспечение всех внутренних потребностей и сохранение экспортного потенциала не менее уровня прошлого сезона".

Несмотря на отмеченный А.Злочевским потенциал России для экспорта, условий для него будет гораздо меньше, нежели в предыдущий сезон. "Конъюнктура ухудшилась", - констатировал президент РЗС. Из-за ограничений рынка сбыта, продолжил он, России удастся экспортировать не более 20 млн. тонн против 23 млн. тонн в прошлом году.

Экспортный уровень прошлого года - еще один российский исторический зерновой рекорд. Как сказал А.Злочевский, предыдущий рекорд российских зернопроизводителей пришелся на 2002 г. Тогда им удалось продать на экспорт 15,6 млн. тонн зерна различных сортов. Рекорд дореволюционной России - 13 млн. тонн зерна (1913 г.).

А.Злочевский выразил опасения по поводу судьбы ряда зерновых хозяйств, в случае если не удастся сбыть, по крайней мере, 16 млн. тонн зерна. В этом случае, полагает он, давление на внутренний рынок будет только увеличиваться. "Крестьяне и сейчас уже страдают от низких цен на зерно и уходят в убыточную область при продаже", - заметил он. Таким образом, подытожил эксперт, при снижении экспортных объемов цена на зерно продолжит снижаться, и это создаст достаточно серьезный подрыв экономики сельского хозяйства.

Кроме того, журналистам сообщили, что на данный момент отсеяно озимых больше, чем в прошлом году на эту же дату, - примерно 18 млн. га. Также "уже на 2 млн. га больше вспахано под яровой сев", сообщил А.Злочевский, отметив, что это неплохой "фундамент под будущий урожай". По его прогнозам, в феврале и марте будущего года возможен рост мировых цен на зерно, что, соответственно, создаст более благоприятные условия для российских аграриев.