В Винницкой области завершен сев рапса. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он отметил, что в этом году аграрии Винницкой области сократили посевы рапса на 13,3% или на 19,993 тыс. га, по сравнению с 2008 годом, - до 130,156 тыс. га.

Г.ЗАБОЛОТНЫЙ также отметил, что сокращение посевов рапса связано с тем, что эта культура истощает почву и для ее восстановления в дальнейшем необходимы значительные затраты.

Кроме того, председатель Винницкого областного совета, сказал, что на сокращение площадей под посевами рапса также повлияли неблагоприятные погодные условия этой осенью.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году сельхозпредприятия области увеличили площадь земель, засеянных озимым рапсом, на 20,54%, или на 25,584 тыс. га, по сравнению с 2007 годом, до 150,15 тыс. га.

На территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.