Ненастье обесточило 1152 населенных пункта

Во второй половине дня 13 октября и в ночь на 14 октября, в результате осложнения погодных условий, в частности, порывов ветра, на западе - дождя и мокрого снега, и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач, в 12 областях произошло обесточивание 1152 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, обесточено: во Львовской – 613, в Ивано-Франковской – 242, в Ривненской – 116, Тернопольской – 58, Волынской – 54, Закарпатской – 24, в Одесской – 16, в Киевской – 8, Хмельницкой – 7, Черновицкой – 6, Житомирской – 5 и Винницкой – 3 населенных пункта.

Подачу электричества восстанавливают аварийные бригады облэнерго. Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.