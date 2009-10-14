Рост производства в сельском хозяйстве за 9 месяцев составил 3,3%

За 9 месяцев текущего года в Украине рост производства продукции в области сельского хозяйства, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, составил 3,3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сегодня министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

Справка УНИАН. По информации Госкомстата, производство сельскохозяйственной продукции в Украине за 8 месяцев т.г. выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. В частности, производство продукции в сельскохозяйственных предприятиях сократилось на 3,6%, а в хозяйствах населения - выросло на 3,8%.

Производство продукции растениеводства в Украине за 8 месяцев т.г. сократилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. В частности, производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях сократилось на 11,4%, в хозяйствах населения - выросло на 8,5%.