Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК отмечает хорошие темпы сбора урожая в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге. По словам министра, на сегодняшний день подсолнечник собран на 84% площадей, после обмолотки объем полученного урожая зерна составил 5,5 млн. тонн.

Он также сообщил, что кукурузы на сегодняшний день обмолочено более 40%, зерна получено более 4 млн. тонн. Сахарная свекла собрана на площади 175 тыс. га, на заводы направлено более 5,2 млн. тонн сахарной свеклы.

Ю.МЕЛЬНИК также отметил, что есть все основания ожидать выполнения ранее запланированного объема производства сахара – на уровне более 1,5 млн. тонн.

Кроме того, министр сообщил, что в текущем году ожидается рост производства сои до 1 млн. тонн и, учитывая хорошую конъюнктуру на этот продукт на внутреннем и внешнем рынках, в следующем году посевы сои в Украине могут увеличиться.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве аграрной политики Украины ожидают урожай зерна по итогам 2009 г. на уровне 42,9-43 млн. тонн. По состоянию на 12 октября 2009 г. в Украине обмолочено 90% площадей и намолочено 41,4 млн. тонн зерна.