Аграрный фонд провел операции с зерном на 1,57 млрд. грн.

На сегодняшний день Аграрный фонд провел операции с зерном нового урожая в общей сложности на 1,57 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«На сегодняшний день, с 1 июля, на сумму более 1 млрд. 570 млн. грн. проведено операций Аграрным фондом по разным видам деятельности с зерном урожая текущего года. Это и спотовые закупки, залоговые закупки…, а также расчет по форвардным закупкам, которые были сделаны в первом полугодии текущего года», - сказал Ю.МЕЛЬНИК.