Экспорт зерновых нового урожая превысил 7,5 млн. тонн

На сегодняшний день объем экспорта зерновых культур нового урожая превысил 7,5 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК сегодня на брифинге.

По его информации, экспорт пшеницы превысил 4 млн. тонн, ячменя - 2,8 млн. тонн, кукурузы – 0,5 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов, экспорт зерна урожая 2009 г. из Украины составит 17-18 млн. тонн. По словам министра аграрной политики Юрия МЕЛЬНИКА, не исключено увеличение ожидаемых объемов экспорта, однако это зависит от активности покупателей.