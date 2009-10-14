Министр агрополитики надеется на хорошие всходы озимых

В Министерстве аграрной политики Украины надеются, что озимые посевы взойдут вовремя в связи с тем, что на сегодняшний день в Украине наблюдается дождливая погода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК сегодня на брифинге.

Он отметил, что до последнего времени из-за отсутствия дождей было опасение, что ситуация с озимыми может ухудшиться. При этом он уточнил, что площади посевов нынешней осенью увеличены.

«Но вот только последнюю неделю у нас пошли дожди, земля получила продуктивную влагу, и мы надеемся на то, что все наши площади, которые засеяны, дадут хорошие всходы, и озимые культуры войдут в зиму в таком состоянии, как пишет книжка и требует технология», - сообщил Ю.МЕЛЬНИК.

Он также отметил, что посев озимых в Украине продолжается и необходимо досеять еще около 1 млн. га, подчеркнув, что в прошлом году на эту дату нужно было досевать 2 млн. га.

Напомним, вчера, 13 октября, заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК заявил, что, по состоянию на 8 октября т.г., на полях взошло 55% посевов озимых. «Сейчас идут дожди, но ситуация очень сложная», - отметил он.

По его словам, в Винницкой области взошло 10% озимых, Житомирской – 42%, Запорожской – 40%, Львовской – 33%, Одесской – 44%, Тернопольской – 50%, в Хмельницкой – 25%.

Из тех зерновых, которые взошли, только приблизительно 30% в хорошем состоянии, 43% - в удовлетворительном состоянии и почти 27% - это слабые и прореженные всходы.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики, посевная площадь под озимыми культурами в этом году составит порядка 9,1 млн. га.