В Кировоградской области сократилось производство мяса

В Кировоградской области в январе-сентябре т.г. производство мяса сократилось на 9,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 39 тыс. тонн, яиц - на 3,1% - до 358,4 млн. шт.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В то же время за указанный период хозяйства всех категорий области увеличили производство молока на 0,6% - до 281,6 тыс. тонн.

Соотношение общего количества выращенного скота и птицы к реализации на убой в сельскохозяйственных предприятиях составило 141,3% (в прошлом году – 105,9%).

С начала года в области увеличилась численность поголовья крупного рогатого скота на 14,7% - до 157,2 голов, в том числе коров – на 3% - до 76,1 тыс. голов, свиней – на 10,8% - до 243,3 тыс. голов, овец и коз – на 26,6% - до 50,5 тыс., птицы всех видов – на 31,4% - до 5591,1 тыс.

Увеличилась, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продуктивность скота в сельскохозяйственных предприятиях. Надой молока от одной коровы (по среднему поголовью) увеличился на 253 кг (на 9,5%) – до 2915 кг. Среднесуточный прирост крупного рогатого скота при выращивании, вскармливании и нагуле увеличился на 75 кг – до 474 кг, свиней – на 16 кг – до 271 кг.