В России прогнозируют собрать 6,7 млн. тонн подсолнечника

Прогноз производства подсолнечника в России в текущем сезоне составляет 6,7 млн. тонн, что является более низким показателем, чем в предыдущем сезоне, но выше среднего многолетнего показателя. Об этом заявил генеральный директор ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко, выступая с докладом на международной конференции "Oilseeds & Oils 2009" (Турция).

Он также отметил, что прогноз производства сои и рапса выше, чем в прошлом году, в основном за счет расширения посевных площадей под данными культурами.

По данным эксперта, в настоящее время базовые мощности по переработке масличных в России составляют 9,5 млн. тонн. Обеспеченность сырьем масличных в 2009/10 МГ ожидается на уровне 87%, при этом в среднем обеспеченность сырьем в России за последние сезоны составляет 88%.

Как сообщил В.Петриченко, в 2008/09 МГ из России было экспортировано более 1 млн. тонн растительных масел. «В 2009/10 МГ ожидается сокращение объема экспорта, однако он все равно будет весьма значительным», - отметил эксперт.

Он также сообщил, что рост внутреннего потребления растительных масел идет медленными темпами. В перспективе возможно даже снижение потребления масел в России.

В сезоне-2009/10 возможно увеличение импорта в Россию тропических масел. Об этом свидетельствует низкое отношение остатков к общему потреблению, заявил эксперт. Прогноз импорта сои также выше, чем в предыдущем году.