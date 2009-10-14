Урожай масличных в Украине составит около 9 млн. тонн

Валовой сбор масличных культур в Украине в 2009 г. ожидается около 9 млн. тонн. В том числе подсолнечника – 6,1 млн. тонн, рапса – 1,89 млн. тонн, сои – 950 тыс. тонн. Об этом сообщил генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук в ходе Международной конференции: масличные, растительные масла и продукты переработки ("Oilseeds & Oils 2009"), которая проходит 12-14 октября в Стамбуле (Турция), сообщает АПК-Информ.

По словам С.Капшука, в Украине постоянно увеличиваются площади под масличные культуры. В 2009 г. посеяно 4,16 млн. га подсолнечника, 1,4 млн. га рапса, 600 тыс. га сои, что в общей сложности составляет более 6 млн. га.

Кроме того, он отметил, что до недавних пор подсолнечник был основной масличной культурой, выращиваемой в Украине. Однако за последние 5 лет наметилась тенденция роста производства рапса и сои. Этому способствуют общие тенденции спроса на растительные масла на мировых рынках в связи с увеличением использования их при производстве биодизеля.