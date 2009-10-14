В Северном Казахстане собран рекордный урожай зерновых

На имя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поступила телеграмма от акима Северо-Казахстанской области Серика Билялова. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба главы государства, сообщает АПК-Информ.

В ней, в частности, говорится, что североказахстанцы завершили уборку урожая с рекордным результатом 6,1 млн. тонн зерна при урожайности 15,7 ц/га.

«Достижение такого высокого результата стало возможным благодаря проводимой государственной политике по поддержке агропромышленного комплекса», - сообщается в телеграмме.

В текущем году хлеборобы республики вырастили большой урожай зерновых культур. Валовой сбор зерна в бункерном весе составил около 22 млн. тонн. Это второй рекордный урожай за последние 5 лет.

Особо отличились хлеборобы Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, собравшие около 16 млн. тонн зерна. Рекордный урожай собрали в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях.