В Херсонской области сократилось поголовье КРС

В Херсонской области за 9 месяцев текущего года, по сравнению с данными на 1 октября 2008 года, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилось на 7,3% и составило 149,1 тыс. голов.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, за указанный период поголовье коров составило 86,2 тыс. голов (на 2,6% меньше, чем на 01.10.2008 г.), свиней – 223,3 тыс. голов (на 8,3% больше), овец и коз – 79,6 тыс. голов (на 2,2% меньше), птицы всех видов – 6,046 млн. голов (на 2,2% меньше).