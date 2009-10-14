Коломыйский завод сельхозмашин не продан

Объявленный Фондом государственного имущества Украины (ФГИ) 1 сентября текущего года конкурс по продаже 93,46% акций ОАО "Коломыйский завод сельскохозяйственных машин" не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом сообщает официальное издание ФГИ "Ведомости приватизации" от 14 октября т.г.

Как сообщал УНИАН, стартовая цена пакета акций составила 121 млн. 56 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Коломыйский завод сельскохозяйственных машин" (Коломыя, Ивано-Франковская обл.) занимается производством машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства, погрузчиков, экскаваторов и весового оборудования.