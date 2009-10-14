В Украине имеется 23,4 млн. тонн зерна

В Украине на 1 октября 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые занимаются хранением, переработкой зерновых культур, имелось в наличии 23,4 млн. тонн зерна (на 7% меньше, чем на 1 октября 2008 г.), в том числе 13 млн. тонн пшеницы, 6,2 млн. тонн ячменя, 1,1 млн. тонн кукурузы, 0,9 млн. тонн ржи.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 13,4 млн. тонн зерна (на 9% меньше), в том числе 6,9 млн. тонн пшеницы, 3,5 млн. тонн ячменя, 0,6 млн. тонн кукурузы, 0,4 млн. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерарабывающие предприятия имели в наличии 10 млн. тонн зерна (на 4% меньше), в том числе зернохранящие – 7 млн. тонн (на 3% меньше).

Запасы семян подсолнечника составили 3,3 млн. тонн, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 1,4 млн. тонн и в предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 1,9 млн. тонн.