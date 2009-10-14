Из-за ненастья остаются обесточенными 1463 населенных пунктов

По состоянию на 16.00 в Украине вследствие ненастья остаются обесточенными 1463 населенных пунктов, возобновлено электроснабжение в 45.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, полностью возобновлено электроснабжение в Винницкой и Хмельницкой областях.

Основные усилия ремонтных бригад сосредоточены на возобновлении электроснабжения населенных пунктов и восстановлении путей сообщения. На местах работают 2085 чел. и 569 единиц техники, в том числе 277 спасателей и 55 ед. техники МЧС. В резерве находится 1214 чел. и 320 ед. техники. От облэнерго привлечены 497 бригад в составе 1993 чел. и 543 ед. техники.

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что во второй половине дня 13 октября и в ночь против 14 октября в результате осложнения погодных условий, в частности, сильных порывов ветра, на западе дождя и мокрого снега, и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 12 областях произошло обесточивание 1508 населенных пунктов: во Львовской – 613 (УНИАН: по данным ОАО “Львовоблэнерго” – свыше 700), в Тернопольской – 274, в Ивано-Франковской – 242, в Волынской – 177, Ривненской – 107, Закарпатской – 35, Черновицкой – 22, Одесской – 16, Киевской – 8, Хмельницкой – 6, Житомирской – 5, Винницкой – 3.

Больше всего пострадали от стихии Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская и Ривненская области.

Во Львовской области еще остается возобновить электричество в 603 н.п. Из-за обесточивания водозаборов временно прекращено водоснабжение городов Сколе, Стебник и частично Дрогобыч. Обесточены объекты жизнеобеспечения обеспечиваются резервными питаниями (дизель-генераторами). На участке железной дороги Сколевского района пассажирские поезда двигаются с помощью дизельных поездов. Жертв и пострадавших нет.

В Тернопольской области обесточены 274 н.п, отключены 1115 трансформаторных подстанций, повреждены 113 линий электропередач.

В Ивано-Франковской области обесточены 242 н.п. (возобновлены 9), остается возобновить электроснабжение в 233. (По данным ОАО «Прикарпатьеоблэнерго», в регионе обесточено 256 населенных пунктов – УНИАН). Отключены 1929 трансформаторных подстанций, повреждены 102 линии электропередач.

В Волынской области обесточены 177 н.п., отключены 588 трансформаторных подстанций, повреждены 35 линий электропередач.

В Ривненской области обесточены 107 н.п., отключены 627 трансформаторных подстанций, повреждены 67 линий электропередач.