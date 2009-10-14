ЕБРР предоставляет Noble Resources Ukraine LLC программу финансирования

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет компании Noble Resources Ukraine LLC программу финансирования на сумму 50 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, финансирование ЕБРР будет предоставляться в форме возобновляемого ежегодного кредита на пополнение оборотных средств, с максимальной суммой обязательств по предоставлению финансирования до 50 млн. долл., который может продлеваться в течение трех лет.

Это финансирование будет использоваться компанией Noble Resources Ukraine LLC для закупок и хранения сельскохозяйственной продукции в Украине, а также экспорта такой продукции.

Также сообщается, что другие цели проекта, в рамках которых предполагается сотрудничество с ЕБРР, включают строительство, а также возможные приобретение в Украине и реконструкцию зернохранилищ и объектов первичной обработки. Noble Resources Ukraine LLC будет сотрудничать с украинскими операторами элеваторов с целью содействия в усовершенствовании их хранилищ и деятельности для обеспечения их соответствия лучшей международной практике. В то же время собственные элеваторы компании Noble, которые будут работать в соответствии с лучшими международными стандартами, будут стимулировать конкуренцию в отрасли.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на 1 сентября 2009 г., он взял обязательства по предоставлению инвестиций на сумму почти 4,5 млрд. евро в рамках 185 проектов.

Компании Noble Resources Ukraine LLC - дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Noble Group Limited – ведущей компании, занимающейся управлением системой поставок сельскохозяйственной продукции, а также других сырьевых товаров, акции которой котируются на Сингапурской фондовой бирже.