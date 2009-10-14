Украина сократила экспорт минеральных удобрений
19:50, 14 октября 2009Агро
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За 8 месяцев на 62%
Украина в течение января-августа текущего года сократила экспорт минеральных удобрений на 62,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 544 млн. 075,1 тыс. долл.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Согласно сообщению, импорт минеральных удобрений за указанный период уменьшился на 71,4% – до 138 млн. 686,3 тыс. долл.
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