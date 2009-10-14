Украина сократила экспорт минеральных удобрений

Украина в течение января-августа текущего года сократила экспорт минеральных удобрений на 62,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 544 млн. 075,1 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, импорт минеральных удобрений за указанный период уменьшился на 71,4% – до 138 млн. 686,3 тыс. долл.