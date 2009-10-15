УСПП против увеличения акциза на табак

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) и представители табачных компаний просят правительство не допустить увеличения ставок акциза на табачные изделия.

Как передает корреспондент УНИАН, текст данного обращения к Президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады Украины и профильным комитетам парламента согласовали сегодня в ходе круглого стола «Регуляторная политика государства (табачная отрасль) в условиях кризиса» в Киеве.

В обращении говорится, что в последнее время государственная политика на рынке табачных изделий осуществляется без соблюдения принципов целесообразности, эффективности и сбалансированности интересов государства и бизнеса, то есть решения принимаются без основательного анализа их влияния и результативности.

Отмечается, что на протяжении 2008-2009 гг. в Украине ставки акцизного сбора на табачные изделия повышались 5 раз. «Такая политика делает невозможным осуществление планомерной производственной деятельности производителями табачных изделий, а ее последствиями являются резкий спад объемов производства и рост распространения нелегальной табачной продукции», - говорится в обращении.

Учитывая это, участники круглого стола обратились к правительству с просьбой не допустить принятия изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете на 2009 год» в части повышения адвалорной ставки акцизного сбора на табачные изделия с 20% до 36%. По мнению специалистов, это приведет к разрушению отрасли. При этом они подчеркивают, что изменение налоговой политики в течение бюджетного года противоречит действующему законодательству.

Как сообщал УНИАН, в августе 2009 года Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду предложение повысить с 1 октября 2009 года адвалорную составляющую акцизного сбора на табачные изделия с 20% до 36% от объема реализации по установленным максимальным розничным ценам путем внесения поправки в проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" (регистр. № 4707 от 24 июня 2009 г.) при подготовке его ко второму чтению.