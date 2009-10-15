Сахарная свекла убрана с 50% площадей

В Винницкой области сахарная свекла убрана с 50,9% площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, аграрии Винницкой области собрали сахарную свеклу с площади 24,692 тыс. га из запланированных 48,533 тыс. га, урожайность составляет 290 ц/га. На сахарные заводы вывезено 623,840 тыс. тонн сахарной свеклы. На уборке сахарной свеклы работает 98 комбайнов в день.

Кроме того, обмолочены посевы подсолнечника на площади 98,696 тыс. га, что составляет 91,7% от запланированных 107,676 тыс. га, средняя урожайность – 22,2 ц/га.

Также аграрии области намолотили 353,518 тыс. тонн кукурузы с 64,057 тыс. га посевов, что составляет 45,2% от запланированных 141,828 тыс. га, средняя урожайность – 55,2 ц/га.

На территории Винницкой области имеется около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.