«Коктебель» сохранил урожай винограда

ЗАО «ЗМВК «Коктебель» (АРК), один из крупнейших производителей винодельческой продукции, собрало в 2009 г. около 8 тыс. тонн винограда, что соответствует показателям прошлогоднего сезона, однако его качественные характеристики во многом превосходят показатели предыдущего сезона.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«В этом году мы собрали очень хороший урожай винограда, что обусловлено благоприятными погодными условиями в нашем регионе. Теплая зима и хорошая погода в период созревания и цветения винограда благоприятно повлияли на плодоносность, сахаронакопление и урожайность, а самое главное - высокое качество урожая. Отмечу, что вина «Коктебель», датируемые 2009 годом, станут одними из лучших в нашей коллекции», - отметил председатель правления ЗМВК «Коктебель» Александр ГАРАН.

В компании напомнили, что ЗМВК «Коктебель» ежегодно высаживает в среднем 100 гектаров виноградников уже на протяжении 6 лет. Весной этого года ЗАО «ЗМВК «Коктебель» заложил новые виноградники на площади 125 гектаров.

Справка УНИАН. ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель» - производитель коньяков, молодых и марочных (старых и коллекционных) вин, имеющий полный цикл производства. Завод располагает 2,2 тыс. га виноградников.

На территории ЗАО «ЗМВК «Коктебель» находится крупнейшая в Европе мадерная площадка и энотека. По решению Министерства аграрной политики Украины энотека ЗМВК «Коктебель» признана национальным достоянием Украины.