«Крафт Фудз Украина» планирует фасовать кофе

Компания «Крафт Фудз Украина» планирует в конце октября запуск линии по фасовке кофе на своей фабрике в Тростянце. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, линия по фасовке кофе «Якобз Монарх» 100 г установлена в реконструированных помещениях бывшего сахарного завода, который с 2008 года принадлежит компании. Мощность линии – 5 тыс. тонн кофе в год.

В компании напомнили, что в прошлом году «Крафт Фудз» приобрел здание сахарного завода в Тростянце для расширения собственного производства, увеличения мощностей как для шоколадной категории, продукции под торговыми марками «Корона» и «Милка», так и для развития кофейной категории: производства кофейных миксов торговой марки «Якобз» и фасовки растворимого кофе «Якобз» и «Карт Нуар».

Проект по полной реконструкции цеха и установке новой фасовочной линии немецкого производства длился менее полугода. Кроме производственной линии здание включает склад для сырья и готовой продукции. Инвестиции в проект составили 10 млн. долл.

«Новая линия успешно прошла тестирование и уже в октябре этого года выйдет на свою максимальную практическую производственную мощность», - отметил вице-президент «Крафт Фудз» (Украина и новые рынки Восточной Европы и Центральной Азии) Юрий ЛОГУШ.

В сообщении отмечается, что до конца года ЗАО «Крафт Фудз Украина» планирует перенести кофейное производство с Вышгородского филиала на фабрику в Тростянце и начать фасовку растворимого кофе 50 г и 200 г.

«Мы ожидаем значительный экономический эффект от расширения собственного производства уже в следующем году… за счет концентрации производства и оптимизации транспортно-складских затрат», - сказал Ю.ЛОГУШ.

Справка УНИАН. ЗАО «Крафт Фудз Украина» - украинское предприятие, которое входит в группу компаний „Крафт Фудз Инк.”, второго в мире производителя продуктов питания. В состав компании входят Тростянецкая шоколадная фабрика „Украина” и Вышгородский филиал по производству чипсов и фасовке кофе.

С 2003 года ЗАО „Крафт Фудз Украина” отвечает за сбыт продукции на рынке Молдовы, а с 2005 года – на рынках Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана, с 2008 г. – на рынках Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Монголии.

ТМ: „Корона”, Milka; "Ведмедик «Барні», „Люкс”; Jacobs, Maxwell House, Carte Noire.

Кофе "Якобз" представлено на украинском рынке с 1998 года. С 2003 года ЗАО «Крафт Фудз Украина» начала продавать кофе ТМ Carte Noire.