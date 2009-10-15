«Укрспирт» сократил производство спирта

В Украине общее производство этилового спирта за январь-сентябрь 2009 года составило 18 млн. дал, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,93 млн. дал.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном концерне спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт».

Согласно сообщению, уменьшение объема производства спирта состоялось за счет экспорта – предприятия концерна «Укрспирт» не могут достойно конкурировать с крупными операторами мирового рынка спирта при условии постоянного накопления государством невозмещенного НДС и практически полного отсутствия доступа к кредитным ресурсам. Таким образом, для государственных спиртовых заводов экспорт продукции – это прямое вымывание оборотных средств.

Также отмечается, что принятие правительством постановления относительно квоты на получение спирта предприятиями органического синтеза уменьшило общий объем экспорта на количество спирта, который потом перерабатывается отечественными предприятиями под таможенным контролем в не содержащую спирта продукцию.

При этом сообщается, что поставки спирта на внутренний рынок увеличились на 3,3 млн. дал.

В концерне отметили, что в четвертом квартале 2009 года «Укрспирт» существенно наращивает экспорт спирта в Туркмению, Грузию и ряд стран Западной Европы. Контракты, подписанные в сентябре-октябре, и активный процесс переговоров с новыми партнерами уже позволяют прогнозировать положительные годовые результаты.