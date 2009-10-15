ХМЗ договорился с «Гомсельмашем»

ООО «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ) заключило договор с белорусским республиканским унитарным предприятием «Гомсельмаш» о совместном производстве зерноуборочной сельскохозяйственной техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХМЗ со ссылкой на председателя правления предприятия Александра ОЛИЙНИКА.

Согласно сообщению, предприятия будут совместно выпускать унифицированное семейство комбайнов с пропускной способностью 8 кг/с, 10 кг/с, 12 кг/с, а через три-четыре года – и 14 кг/с. Кроме того, предусматривается поэтапная организация совместного производства зерноуборочных комбайнов КЗС-8 и КЗС-12: в 2010 году – 300 штук, в 2011 г. – 1000 штук и в 2012 г. – 1500 штук. Комбайн КЗС-10 с пропускной способностью 10 кг/с разрабатывают на основе херсонского комбайна «Славутич».

Также сообщается, что в Украине на данном этапе выпускается только одна разновидность комбайнов, тогда как потребность имеется как минимум в четырех разновидностях.

«Дольше и значительно дороже было бы создавать семейство комбайнов с нуля, – сказал А.ОЛИЙНИК. – «Гомсельмаш» – это мощное предприятие, комбайны производства которого присутствуют на рынке Украины уже более пяти лет. Они прошли необходимые испытания и показали хорошие результаты, зарекомендовали себя как надёжная техника во время работы на полях».

По данным пресс-службы завода, совместное производство предполагает создание на Херсонском машзаводе 500 рабочих мест. Кроме того, планируется наладить выпуск комплектующих и запчастей под унифицированные с белорусскими комбайны.

Справка УНИАН. ООО «Научно-производственное предприятие «Херсонский машиностроительный завод» (бывший Херсонский комбайностроительный завод им. Петровского) создано на базе производственных мощностей ООО «ХМЗ» в мае текущего года. Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич». Одним из учредителей и собственников ХМЗ является член Партии регионов Александр ОЛИЙНИК.