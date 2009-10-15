Артемовский ЗШВ нарастил экспорт шампанского

Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery, один из крупнейших производителей шампанского, по итогам сентября текущего года экспортировал в Россию вдвое больше игристого вина торговой марки «Krimart», чем в сентябре 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, при этом общие продажи данной торговой марки за 9 месяцев т.г. увеличились на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Также сообщается, что продажи ТМ «Krimart» в Украине в сентябре т.г. выросли на 13,5%, а общие продажи игристых вин Artyomovsk Winery – на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Справка УНИАН. Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery производит игристые вина исключительно традиционным бутылочным способом. На территории Украины представляет торговые марки «Krimаrt», «Артемовское», «Крым». Экспортные поставки игристых вин от Артемовского завода шампанских вин охватывают более двадцати стран мира.