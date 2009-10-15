Аграрии Житомирщины подали заявок на кредит на 59 млн. грн.

Аграрный фонд Украины с начала года получил от сельхозпредприятий Житомирской области 98 заявок по залоговым операциям на получение бюджетного кредита на общую сумму почти 58,96 млн. грн. под залог 87,5 тыс. тонн зерна, что значительного больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам агропромышленного развития Николай ДЕЙСАН со ссылкой на данные Главного управления агропромышленного развития Житомирской ОГА.

При этом он уточнил, что, в частности, принято 26,7 тыс. тонн ячменя, 33,4 тыс. тонн пшеницы и 27,4 тыс. тонн ржи.

По словам Н.ДЕЙСАНА, по спотовым операциям в этом году Аграрный фонд закупил 22,1 тыс. тонн зерна урожая 2008 года и 2,8 тыс. тонн урожая 2009 года.

Заместитель председателя Житомирской ОГА подчеркнул, что в целом в 2009 году по трем зерновым программам (спотовым, форвардным и залоговым закупкам зерна) региональное отделение Аграрного фонда закупило в государственный интервенционный фонд 42,9 тыс. тонн продовольственного зерна, а сельхозпроизводителям выдано бюджетных кредитов на 115 млн. грн.