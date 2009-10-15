МинАП: необходим контроль на ГМО в импортной продукции животноводства

Министерство аграрной политики инициирует принятие решения правительства о контроле над содержанием ГМО в продукции животноводства, которая ввозится на территорию Украины. Об этом сообщил 14 октября на пресс-конференции в Кабмине министр аграрной политики Юрий Мельник, сообщает АПК-Информ.

"Еще одно решение может увидеть свет в части контроля генно-модифицированных организмов в продукции животноводства при ее ввозе на территорию Украины, при ее апробации, при контроле над оборотом продукции. Это постановление дорабатывается в министерствах и ведомствах и в ближайшее время будет вынесено на рассмотрение правительства", - отметил Ю.Мельник.

Также он подчеркнул, что в структуре Министерства есть несколько сертифицированных лабораторий, которые могут осуществлять такой контроль.