Украина лидирует на мировом рынке подсолнечного масла

По данным ИА «АПК-Информ», в 2008/09 МГ Украина поставила на внешние рынки чуть более 2 млн. тонн подсолнечного масла, что на 700 тыс. тонн превышает показатель предыдущего сезона и является абсолютным рекордом для страны.

Таким образом, в настоящее время Украина занимает позицию ведущего мирового экспортера подсолнечного масла. Сохранение лидерства в дальнейшем зависит как от количественных показателей, так и от качественных.

Тема качества украинского подсолнечного масла будет освещена в докладе главного технолога Ассоциации «Укролияпром» Татьяны Бевзюк «Обеспечение конкурентоспособности масложирового комплекса» в рамках восьмой международной конференции «Масложировая промышленность-2009», которая состоится 25-27 ноября 2009 года в г. Трускавец (курортный комплекс «Риксос-Прикарпатье»).

Подробную информацию о программе и условиях участия в конференции, а также заявку на участие в ней можно найти на сайте АПК-Информ.