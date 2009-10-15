В Украине экспорт зерновых превысил 7,5 млн. тонн

По состоянию на 14 октября 2009 года, объем экспорта зерновых культур нового урожая превысил 7,5 млн. тонн. Экспорт пшеницы превысил 4 млн. тонн, ячменя - 2,8 млн. тонн, кукурузы - 0,5 млн. тонн.

В мире сложилась благоприятная экономическая ситуация на рынке продовольствия. Если правильно ею воспользоваться, то для Украины экспорт продуктов питания может быть тем, чем для России является экспорт природного газа.