В Украине экспорт зерновых превысил 7,5 млн. тонн
10:54, 15 октября 2009Агро
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По состоянию на 14 октября 2009 года, объем экспорта зерновых культур нового урожая превысил 7,5 млн. тонн. Экспорт пшеницы превысил 4 млн. тонн, ячменя - 2,8 млн. тонн, кукурузы - 0,5 млн. тонн.
В мире сложилась благоприятная экономическая ситуация на рынке продовольствия. Если правильно ею воспользоваться, то для Украины экспорт продуктов питания может быть тем, чем для России является экспорт природного газа.
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