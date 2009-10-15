В России цены на пшеницу продолжают расти

В России за минувшую неделю агрокультуры продемонстрировали рост на рынке зерновых, сообщает АгроНьюс.Ру со ссілкой на еженедельный обзор аграрных рынков от ФГ «КАЛИТА-ФИНАНС».

Пшеница:

Вопреки прогнозам, цены на пшеницу продолжают расти. Так, с начала октября котировки декабрьского фьючерса прибавили более 15%, достигнув отметки $5,13 за бушель ($188,60 за тонну). В очередной раз традиционный валютный фактор поддержал стоимость зерна на ожиданиях роста объема американского экспорта. Между тем, согласно последнему отчету Министерства сельского хозяйства (МСХ) США к маю 2010 года запасы пшеницы в США могут достигнуть 864 млн бушелей, что почти 120 млн больше предыдущей оценки ведомства. Фундаментальные факторы по-прежнему не дают основания ставить на рост пшеницы в среднесрочной перспективе.

Кукуруза:

Цены на кукурузу также продолжают активно расти. За последние 4 торговые сессии котировки выросли на 5%, до уровня $3,84 за бушель ($151,12 за тонну). Помимо валютной составляющей поддержку по-прежнему оказывают климатические условия. На фоне неблагоприятных погодных прогнозов в кукурузном поясе США, игроки опасаются снижения объемов урожая. По данным МСХ, на конец прошлой недели 74% посевов кукурузы созрели, но более холодная погода, по мнению рынка, может уменьшить объем сбора на 2% от прогнозируемого американским министерством (13,018 млрд бушелей).

Фактор «погоды» в ближайшее время еще может позволить котировкам кукурузы подрасти, хотя постепенно данный фактор угасает.